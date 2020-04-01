‹ Önceki Haber ASELSAN'dan 3 yılda 3 bin 'göz' ASELSAN'dan 3 yılda 3 bin 'göz' Sonraki Haber › Ham çelik üretimi arttı Ham çelik üretimi arttı

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.04.2020 - 15:21
İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da, perakende fiyatlar martta bir önceki aya göre yüzde 0,33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da, martta, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,33, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,78 artış gösterdi.

Martta, geçen yılın aynı dönemine göre, Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 9,91 yükseliş görüldü.

##$HABER_1461104$##

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Perakende fiyatları martta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3,84, diğer harcamalarda yüzde 2,56, gıdada yüzde 0,98, sağlık ve kişisel bakımda
yüzde 0,50, ev eşyasında yüzde 0,19 arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,76, konutta yüzde 1,34, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,25 azaldı.

Martta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,39, gıda maddelerinde yüzde 2,59, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,16, mensucatta yüzde 0,71 artış görülürken, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,28, madenlerde yüzde 1,90 azalış yaşandı. İnşaat malzemeleri grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.085 Değişim: -0,62% Hacim : 11.312 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 87.889 01.04.2020 Yüksek 90.399
Açılış: 88.286
6,7013 Değişim: 1,30%
Düşük 6,6108 01.04.2020 Yüksek 6,7037
Açılış: 6,615
7,3405 Değişim: 0,64%
Düşük 7,2611 01.04.2020 Yüksek 7,3487
Açılış: 7,294
342,83 Değişim: 2,10%
Düşük 334,11 01.04.2020 Yüksek 343,27
Açılış: 335,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.