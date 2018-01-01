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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.01.2018 - 19:40

İstanbul`da perakende fiyatlar yüzde 9,33 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık 2017 fiyat indekslerini açıkladı. İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Aralık 2017 itibarıyla Ücretliler  Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de  yıllık ortalama yüzde 12,77 yükseldi.

İstanbul'da Aralık 2017'de perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan  fiyatlar ise yüzde 1,94 artış kaydetti.

Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar  yüzde 9,50, toptan fiyatlar ise yüzde 11,32 arttı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI 

Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde  1,43, gıdada yüzde 1,42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,33, konutta yüzde  0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,13 arttı. Söz konusu dönemde perakende  fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,98, giyimde yüzde 0,11 azalırken,  diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi  maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat  malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49,  mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda  yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda da yüzde 0,34 düşüş yaşandı.


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