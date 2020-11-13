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İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

13.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme :
İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 9 yıl aradan sonra pazar günü ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışları için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de yapılacak yarış için pist yenileme çalışmalarının sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Organizasyon hem İstanbul hem de ülkemiz için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş. Zaten Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde yapılıyor. Kendileri bu görevi verince, biz de 10 Ekim'de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

"TÜM DESTEĞİMİZİ VERİYORUZ"

Formula 1 yarış pistinde kullanılan asfaltın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tabi oradaki asfalt, mühendislik açısından çok ince detaylar içeren bir konu. Malzeme açısından da pistte çok farklı bir malzeme kullanılıyor. Dünyanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, bu asfaltı da çok kısa sürede yaptık ve teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun boyutlarına ve yansımalarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz."


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