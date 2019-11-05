‹ Önceki Haber HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı Sonraki Haber › Enerji talebi 2040'ta günlük 357.5 milyon varil olacak Enerji talebi 2040'ta günlük 357.5 milyon varil olacak

İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü

05.11.2019 - 12:41
İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü | Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği “Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader’s Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, ödül kazandı.

Açılışının birinci yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucularının "Airport of the Year" seçilerek uluslararası otoritelerin de taktirini topladı.

Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtladı.

##$HABER_1458345$##

Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı’nın kısa bir zamanda zoru başardıklarını kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, ATC/ATM, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağıdır.

Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.525 Değişim: 0,44% Hacim : 6.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.848 05.11.2019 Yüksek 100.694
Açılış: 100.147
5,7560 Değişim: 0,29%
Düşük 5,7179 05.11.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7391
6,3721 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3647 05.11.2019 Yüksek 6,4008
Açılış: 6,3885
274,51 Değişim: -1,38%
Düşük 274,02 05.11.2019 Yüksek 278,82
Açılış: 278,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.