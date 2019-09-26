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İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon Euro'luk kredi

26.09.2019 - 13:59
İstanbul’da yeni metro hattı için 175 milyon Euro'luk kredi | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale’in, İstanbul’da metro hattının geliştirilmesi için toplam 175 milyon Euro'luk kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) yapılan açıklamada, bankanın, 20 milyon Euro'su Societe General tarafından sağlanmak üzere, 97,5 milyon Euro'luk krediyi İstanbul’da yeni bir metro hattının inşası için onayladığı belirtildi. Açıklamada, buna ek olarak Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın da (BSTDB) projeye 77,5 milyon Euro'luk kredi sağlayacağı belirtildi.

EBRD açıklamasında, yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda olacak yeni hattın Üsküdar-Çekmeköy, Kadıköy-Tavşantepe ve Marmaray hattına katkıda bulunacağını, yaklaşık 350 bin yolcu taşımasının planlandığı kaydedildi.

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Açıklamada, İstanbul’da yeni metro hattı projesinin toplam maliyetinin 410 milyon Euro olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “EBRD’nin desteklediği ve Türkiye sunabileceklerine örnek teşkil eden bu anlaşmanın yapılmasından memnuniyet duyuyorum. Biz, bu anlaşmaya ticari bankaların çekilmesinin zor olduğu bir dönemde başladık. Bu bizim zor zamanlarda güvenilir bir ortak olduğumuzu gösteriyor.” şeklinde konuştu.


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