‹ Önceki Haber Otomotiv pazarı yüzde 30 büyüdü Otomotiv pazarı yüzde 30 büyüdü Sonraki Haber › İngiltere'den Türkiye için 'muafiyet' açıklaması İngiltere'den Türkiye için 'muafiyet' açıklaması

İspanyol hükümetinden 'ekonomiyi canlandırma paketi'

03.07.2020 - 16:47 | Son Güncelleme :
İspanyol hükümetinden 'ekonomiyi canlandırma paketi' | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen İspanya'da hükümet, 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı.

Sol koalisyon hükümetinin, İş verenler Konfederasyonu (CEOE) ve ülkedeki iki büyük sendikanın liderleriyle vardığı uzlaşma sonucu hazırlanan İstihdam Yaratma ve Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Anlaşması, Madrid'deki Başbakanlık Konutu'nda imzalandı.

Başbakan Pedro Sanchez, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadelede "direnme döneminin" geride kaldığını, şimdi ekonomiyi yeniden canlandırma ve istihdam yaratma döneminin geldiğini vurguladı.

Sanchez, "Yeni bir ekonominin temellerini atıyoruz ve bu aşamada fikir birliği büyük önem arz ediyor. Yeni iş dallarında yeni istihdamlar yaratacağımıza eminim." dedi.

##$HABER_1463053$##

Sanchez ayrıca Avrupa Birliği fonlarından İspanya'nın faydalanacağı 150 milyar avronun "kuvvetli bir büyüme için yatırım planlarında kullanılacağını" ifade etti.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

İmzaların atıldığı anlaşmayla ilgili verilen bilgiye göre, söz konusu 50 milyar avroluk desteğin 40 milyar avrosunun şirketlerin yeni yatırım projelerini teşvik için Resmi Kredi Enstitüsü (ICO) tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Devlet Sanayi Katılımları Kurumu (SEPI) tarafından yönetimi yapılacak 10 milyar avroluk yeni bir fonun da stratejik öneme sahip şirketlerin ayakta kalmasına destek vereceği bildirildi.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarda, Kovid-19'dan zarar gören turizm ve otomotiv sektörlerine yönelik yeni teşvik ve destekler açıklandı.

Hükümet, otomobilini yenileyenlere 300 ila 4 bin avroluk yardım yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı sonu tahminlerine göre Kovid-19'dan dolayı İspanyol ekonomisinin yüzde 12,8 daralması öngörülüyor.

İspanya Merkez Bankası ise tahminlerini olumsuz yönde revize ederek, ekonomik küçülmenin yüzde 15'i bulabileceği, işsizlik oranının yüzde 23'lere çıkabileceği, kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 115'e, bütçe açığının da yüzde 11,2'ye ulaşabileceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, ekonominin en az şekilde zarar görebilmesi için harcamaların kısıtlanması ve vergilerin artırılması yönünde tavsiyeler de bulunsa da, şu an için hükümet, iş verenler ve sendikalar buna karşı çıkıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.748 Değişim: -0,99% Hacim : 20.921 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.312 03.07.2020 Yüksek 117.391
Açılış: 117.316
6,8655 Değişim: 0,19%
Düşük 6,8453 03.07.2020 Yüksek 6,9035
Açılış: 6,8528
7,7258 Değişim: 0,29%
Düşük 7,6844 03.07.2020 Yüksek 7,7630
Açılış: 7,7036
392,46 Değişim: 0,29%
Düşük 390,51 03.07.2020 Yüksek 394,04
Açılış: 391,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.