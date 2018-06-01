İspanyol hükümeti düştü

İspanya'da Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti güveonyu alamadı, hükümet düştü.

Rajoy'un yerine Sosyalist Sanchez başbakan olacak. Ana muhalefet partisi, iktidar partisi üyelerinin yolsuzluk davasında ceza almasının ardından Rajoy'un hükümeti hakkında Temsilciler Meclisine'e gensoru kabul edildi.

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Söz konusu davada bazı PP üyeleri, 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlanıyor. Rajoy, geçen sene dava kapsamında ifade vermiş ve bazı deliller sunmuştu. Dün mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarına yolsuzluk suçlamasıyla toplamda 351 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un şahitliğinin sorgulanması gerektiği ifade edilmişti.

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