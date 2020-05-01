İspanya'dan küçülme tahmini | Ekonomi Haberleri

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9.2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

İspanya Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Kovid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ve hükümetin bütçe planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Calvino, ekonomi tahminlerini belirsizlikler arasında yaptıkları için oldukça ihtiyatlı olduklarını belirterek, 2020 yılında GSYH'de yüzde 9,2'lik gerileme ve işsizlik oranında yüzde 19'a varan artış öngördüklerini söyledi.

Calvino, İspanyol ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde dibe vuracağını, sonrasında V asimetriğinde toparlanmaya geçeceğini ifade etti.

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HÜKÜMET, ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Hükümetin AB'ye dün gönderdiği İstikrar Planı'nda, 2020 yılında yüzde 10,34'lük kamu açığı, yüzde 115,5'lik kamu borcu ile 2019'a göre yatırımda yüzde 25,5, ihracatta yüzde 27,1, ithalatta yüzde 31, kişi başına düşen milli gelirde yüzde 10,1, özel tüketimde yüzde 8,8 ve istihdamda yüzde 9,7'lik düşüş öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, İspanya'da geçen yıl yüzde 2,82 olan kamu açığı toplamda 115 milyar 671 milyon avro ile GSYH'nin yüzde 10,34'üne kadar çıkacak.

Ülke tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan hükümet, 2021 yılı için ise yüzde 6,8'lik ekonomik büyüme tahmini yaptı.

Hükümetin öngörülerine göre, Kovid-19'dan kaynaklanan bu yılki ekonomik daralma 2021'de aynı hızda toparlanma göstermeyecek.

İspanya Merkez Bankası ise 2 hafta önce açıkladığı raporda, İspanyol ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,6 ila yüzde 13,6 aralığında küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) İspanyol ekonomisi için yüzde 8'lik küçülme öngörüsü açıklamıştı.

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