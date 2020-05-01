‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'dan 15 ay sonra ilk! Mayıs ayı beklentisi ne? Borsa İstanbul'dan 15 ay sonra ilk! Mayıs ayı beklentisi ne?

İspanya'dan küçülme tahmini

01.05.2020 - 15:56
İspanya'dan küçülme tahmini | Ekonomi Haberleri

İspanya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 9.2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

İspanya Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Kovid-19'un ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ve hükümetin bütçe planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Calvino, ekonomi tahminlerini belirsizlikler arasında yaptıkları için oldukça ihtiyatlı olduklarını belirterek, 2020 yılında GSYH'de yüzde 9,2'lik gerileme ve işsizlik oranında yüzde 19'a varan artış öngördüklerini söyledi.

Calvino, İspanyol ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde dibe vuracağını, sonrasında V asimetriğinde toparlanmaya geçeceğini ifade etti.

##$HABER_1461798$##

HÜKÜMET, ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Hükümetin AB'ye dün gönderdiği İstikrar Planı'nda, 2020 yılında yüzde 10,34'lük kamu açığı, yüzde 115,5'lik kamu borcu ile 2019'a göre yatırımda yüzde 25,5, ihracatta yüzde 27,1, ithalatta yüzde 31, kişi başına düşen milli gelirde yüzde 10,1, özel tüketimde yüzde 8,8 ve istihdamda yüzde 9,7'lik düşüş öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre, İspanya'da geçen yıl yüzde 2,82 olan kamu açığı toplamda 115 milyar 671 milyon avro ile GSYH'nin yüzde 10,34'üne kadar çıkacak.

Ülke tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan hükümet, 2021 yılı için ise yüzde 6,8'lik ekonomik büyüme tahmini yaptı.

Hükümetin öngörülerine göre, Kovid-19'dan kaynaklanan bu yılki ekonomik daralma 2021'de aynı hızda toparlanma göstermeyecek.

İspanya Merkez Bankası ise 2 hafta önce açıkladığı raporda, İspanyol ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,6 ila yüzde 13,6 aralığında küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) İspanyol ekonomisi için yüzde 8'lik küçülme öngörüsü açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.110 Değişim: -0,48% Hacim : 12.934 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.360 30.04.2020 Yüksek 102.328
Açılış: 101.996
7,0306 Değişim: 0,61%
Düşük 6,9826 01.05.2020 Yüksek 7,0409
Açılış: 6,9881
7,7205 Değişim: 0,96%
Düşük 7,6365 01.05.2020 Yüksek 7,7325
Açılış: 7,6469
379,76 Değişim: 0,16%
Düşük 375,48 01.05.2020 Yüksek 381,31
Açılış: 379,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.