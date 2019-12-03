İspanya'da kasım ayında işsizlik arttı | Ekonomi Haberleri

İspanya'da kasım ayında 53 bin 114 istihdam kaybı yaşanırken, işsiz sayısı 20 bin 525'lik artış kaydetti.

İspanya Çalışma, Göçmen ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre kasım ayında işsizlik rakamlarında yükseliş yaşandı. Ülkede son dört aydır işsiz sayısındaki artış dikkati çekerken, toplam işsiz sayısı 3 milyon 198 bin 184'e çıktı. İspanya'daki 17 özerk yönetimden 12'sinde işsizlik artarken, Valensiya, Madrid ve Bask bölgeleri işsiz sayısının düştüğü bölgeler olarak öne çıktı.

Uzmanlar, kasım ayındaki istihdam kaybının 2013'ten bu yana en yüksek düzeye çıktığını belirtirken bu sonuçta otel sektöründe sezonluk işçilerin işten çıkarılmasının belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

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