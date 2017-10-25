İspanya Ekonomi Bakanı: Katalonya bağımsız olursa...

İspanya Ekonomi Bakanı Guindos, "Katalonya bağımsız olursa AB ve euro bölgesi dışında kalır" dedi.

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, özerk Katalonya bölgesinin bağımsız olması halinde Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin dışında kalacağını ve bunun da Katalan ekonomisi için zararlı olacağını söyledi.

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De Guindos bugün parlamentoda yaptığı konuşmada "(Katalonya) bütün antlaşmaların dışında kalır, GSYH'sının yüzde 70'ine gümrük vergileri ve fiziki sınırlar uygulanır. Euro bölgesinden çıkacağı için bankalar Avrupa Merkez Bankası'nın korumasından mahrum kalır ve kendi para birimini kullanmaya mecbur olur, ki böyle bir para birimi çok düşük bir değerde olacaktır" dedi.

Bakan, böyle bir değer kaybının bölgenin ekonomik büyümesinde yüzde 25-30 arasında bir düşüşe, yüksek enflasyona ve işsizlik oranlarının ikiye katlanmasına yol açacağını belirtti.

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