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İspanya büyüme tahminini revize etti

11.02.2020 - 17:58
İspanya büyüme tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

İspanyol hükümeti, 2020'ye ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 1.6'ya düşürürken, işsizlik oranını yüzde 13.6'ya çıkardı.

İspanyol hükümetinin, 2020 yılına ilişkin bundan önceki ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,8 olurken, yapılan revizyon ile yüzde 1,6'ya düşürülen büyüme beklentisi Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıkladığı rakamla aynı duruma geldi.

Ekonomik İşler Bakanı Nadia Calvino, hükümetin kamu borcu ve bütçe açığı hedeflerinde daha fazla esneklik öngördüğü 2020-2023 bütçe politikalarına ilişkin aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Calvino, ekonomik büyüme tahminlerinin 2021'de yüzde 1,5, 2022'de yüzde 1,6 ve 2023'de yüzde 1,7 olduğunu açıkladı.

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İspanyol bakan ayrıca 2020 yılında işsizlik tahminini yüzde 12,6'dan yüzde 13,6'ya çıkardıklarını belirtip, bunu 2021'de yüzde 13, 2023'te ise yüzde 12,3'e indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan Maliye Bakanı Maria Jesus Montero da Avrupa Birliği ile müzakerelerin devam ettiği 2020 yılı devlet bütçesinin yazın mecliste onaylanmasını öngördüklerini söyledi. Montero, bu yılki bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını yüzde 1,8 olarak hedeflediklerini açıkladı.


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