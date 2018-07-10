İş dünyası yeni kabine için ne dedi?

İSO, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Mardinli İş adamları Derneği (MARİŞ) yaptıkları yazılı açıklama ile yeni kabineye ilişkin görüşlerini paylaştı.

İSO Başkanı Bahçıvan açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başladığını hatırlatarak, yeni sistemin, Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu huzur, güven ve istikrarı daha da güçlendireceğini aktardı.

Açıklanan Bakanlar Kurulu'nun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyasını yakından bilen isimlerden oluşturulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.

Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vizyoner ve birikimli bakanlardan oluşan ilk bakanlar kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Ekonominin, üretimin ve her alanda kalitenin ana gündem olacağı inancıyla, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

"TÜRKİYE'YE İHTİYACI OLAN DENGEYİ KAZANDIRACAK ADIMLAR HIZLA ATILMALI"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 27'nci Dönem Parlamentosu'na ve yeni kabineye başarı dileklerinde bulunarak, önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimliliğin yatırım süreçlerini hızlandıracağını, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılabileceğini belirten Turan, şunları kaydetti:

"En önemli sermayemiz insan kaynağı. Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, ekonomi, bürokrasi ve eğitimde 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir.

Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat, Merkez Bankası'nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL'de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi, yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye'ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır."

TTYD Başkanı Oya Narin, "Yeni Hükümet Sistemi ve kabinenin, ülkemizin ve ekonomimizin hızlı değişim ve dönüşümünü yönetecek dinamizmi sağlayacağından kuşkumuz yoktur.

Bu vesileyle ekonomimizde ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yapısal reformların süratle hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinin, sektörümüzü ve turizm STK'larını iyi tanıyan başarılı bir iş insanı olarak Sayın Mehmet Ersoy'a tevdiinden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"YENİ KABİNE UMUT OLDU"​

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, ilk kabineye ilişkin, "Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli'nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans. Yeni kabine umut oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle bürokrasi azalıp, işleyişin hızlanacağını bildiren Menlik, bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabileceğini kaydetti.

Tarım ve gıda sektörlerinin, birbiriyle iç içe iki sektör olduğuna dikkati çeken Menlik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Gıda ve içecek sanayinin üretimdeki temel hammaddesi tarımsal ürünlerdir. Diğer yandan üretilen tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, ancak ve ancak güçlü bir gıda ve içecek sanayi ile mümkündür.

Dolayısıyla bakanlığın adında gıda olup, olmaması değil, iki sektörün birbiriyle uyum için varlığını güçlendirerek sürdürmesi daha önemlidir.

Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın Bekir Pakdemirli de, bugüne kadar üstlendiği görevler itibarıyla, gıda sektörünü yakından tanıyan, sorunları bilen bir isimdir.

Sektörün daha da gelişmesi ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması bakımından kendisinin bakanlığının sektörümüz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum kuruluşu TGDF olarak kendisiyle yakın bir mesai içinde, çalışmalarına destek vereceğiz."

"KABİNE ÜYELERİNİN LİYAKATİ BİZLERİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMİŞTİR"

MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, girilen yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerine başarılar diledi.

Akkuş, "Bürokrasinin hantallığından arındırılmış yeni ekonomi modeli ve kabine üyelerinin liyakati bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Yeni kabinede iş insanlarının yer alması devlet-özel sektör arasındaki diyaloğu geliştirecek ve etkin sonuçlar doğuracaktır. Sivil Toplum Kuruluşları demokrasilerin vazgeçilmez bir aracıdır. MARİŞ olarak, ülkemizin kalkınma hamlelerine her daim katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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