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İş dünyası faiz indirimini değerlendirdi

12.12.2019 - 15:36
İş dünyası faiz indirimini değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. İş dünyası Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimini değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın 200 baz puan ile süren faiz indirim serisi, 2020 yılı için ekonominin hızlanmasında buzkıran gemisi vazifesi görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kararın iş dünyası için motive edici olduğunu belirten Avdagiç, "Kredi faiz indirimleri, Türk girişimcisi olarak elimizdeki imkanlar setini daha kullanılabilir hale getirdi. Merkez, dört seferde yaptığı toplamda 12 puanlık indirimle, 2020 yılı için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8,2 enflasyon hedefine güçlü bir dayanak sağladı." ifadelerini kullandı.

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Avdagiç, faiz indirimi ile düşen finansman maliyetinin yatırıma, istihdama ve nihayetinde büyümeye ilişkin tüm parametrelere olumlu etki yaptığına işaret etti.

"İNANIYORUZ Kİ BU İNDİRİMLERİN DEVAMI GELECEK"

Küresel piyasada atılan genişleyici para politikası adımlarının da 2020 yılı için faiz indirimlerinin devamına katkı sağlayacağını belirten Avdagiç, "İnanıyoruz ki bu indirimlerin devamı gelecek ve faizlerin seviyesi gelecek yıl tek haneye inecektir." yorumunda bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, faiz indirimlerinin özellikle ticari kredilerin hacmini ve vadelerini uzatacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, buna yönelik Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda bir düzenlemeye gittiğini hatırlattı.

Avdagiç, "TCMB, hafta başında da zorunlu karşılıklar üzerinden bankaları uzun vadeli ticari kredi vermeye teşvik etmişti. Bu tedbir, son faiz indirimi ile birleşince daha anlamlı hale geldi. Hem faiz indirim serisi hem de bu indirimlerin büyüme ve istihdam getirecek alanlara yönlendirilmesi, bütüncül bir yaklaşım olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"SADECE MERKEZ DEĞİL, HERKES ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da faiz indirimlerinin temmuz ayından beri yapıldığını ve bu süreçte 12 puanlık indirim gerçekleştiğini hatırlatarak, bu indirimlerin özel bankalar tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirtti.

Kopuz, "Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın her indiriminden sonra hızla harekete geçerek kredi faizlerinde indirim yaptılar. Ancak aynı reaksiyonu özel bankalarda göremiyoruz. Faiz indiriminin yatırımlara olumlu yansıması için sadece 'Merkez' değil, herkes üstüne düşeni yapmalı." ifadesini kullandı.

"TÜM BU GELİŞMELER UMUT VERİCİ"

Geçen yılın yaz aylarındaki ekonomik saldırıların ardından hükümetin hızla karşılık verdiğine dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti: "Birbiri ardına açıklanan ekonomik paketler ve teşvikler ekonomimizin büyük hasarlar görmesini engelledi. Öte yandan 4,5 yıl boyunca hiç faiz indirimi yapmamış Merkez Bankası da Temmuz 2019 itibarıyla art arda aldığı kararlarla sürecin eksik ayağını tamamladı.Tüm bu çabaların sonuçları alınmaya başlandı. Son açıklanan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak birden atlayarak 33. sıraya yükseldik. Öte yandan TOBB verilerine göre son 10 ayda Türkiye'de 11 bine yakın yabancı şirket kurulmuş. Yine ekonomi güven endeksinde giderek yükselen bir eğilim var. Tüm bu gelişmeler umut verici."

İSTİB Başkanı Kopuz, "Bu süreç bitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, 2020 yılında faizlerde ve enflasyonda tek haneli rakamlar hedefleniyor. Faizin ve enflasyonun gerilemesi yatırımların da istihdamın da yükselmesi demek Yatırım ve istihdam artınca doğal olarak üretim artar, ihracat artar, zenginlik artar. Bu gelişmeler, iş dünyasının 2020 yılı ile ilgili umudunu artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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