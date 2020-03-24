‹ Önceki Haber Moody's: Ülkelerin kredi notları olumsuz etkilenecek Moody's: Ülkelerin kredi notları olumsuz etkilenecek Sonraki Haber › Dünya Bankası: 150 milyar dolar kaynak sağlayabilir Dünya Bankası: 150 milyar dolar kaynak sağlayabilir

İş Bankası'ndan KOBİ ve mikro işletmelere destek

24.03.2020 - 14:52
İş Bankası'ndan KOBİ ve mikro işletmelere destek | Ekonomi Haberleri

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve çalışanlarına yönelik tedbirler alan İş Bankası, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamalarını sürecin en başından bu yana yakından takip ederek, toplum sağlığını önceliklendiren önlemleri devreye alıyor.

Salgının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ilk özel banka olan İş Bankası’nın Genel Müdürü Adnan  Bali, salgın sürecinde Bankanın aldığı tedbirlere ve uygulamaya başladığı ekonomiye destek paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adnan Bali, “bir hafta içinde rüya gibi bir hafta geçirdiklerini” ifade ederek, şunları aktardı:

Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz. Maaş anlaşması olsun olmasın müşterilerimizin maaş ödemelerini gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle gerçekleştirmelerine olanak sağladık, fakat bunu istihdam azaltmama şartına bağladık. Sağlık güvenliğini teşvik için dijital kanallardaki havale, EFT vb. işlemlerde komisyon ve ücret uygulamasını sıfırladık.

##$HABER_1460916$##

Toplu iş sözleşmemizi sonuçlandırarak, sendikal örgütlenmenin bir farkı olarak enflasyon beklentilerinin ötesinde ve düşük maaşlıları da koruyacak şekilde, %16-14-11 şeklinde kademeli, her halükarda 500  TL’nin altında olamaz düzenlemesi ile zam yaptık. Böylece, çalışanlarımızın ücretlerine ortalamada %15,28 artış sağlamış olduk.  Toplamda ise 21.067 çalışanımız %15 ve üzerinde artış alacak. 14’er günlük dönüşümlerle %50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanımızın online-realtime bağlantılı olarak evden çalışması (yaklaşık 9.000 kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5.000 kişi) uygulamasına geçtik.

Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık.

Okul çağında çocuğu olan çalışanlarımız arasında ihtiyaç duyanlara ücretli, talep edenlere ise ücretsiz izin uygulamasını başlattık.
İşyerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere, (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hariç) aylık 3.500 TL brüt ödeme başlattık. Hijyen kolaylığı için serbest kıyafet uygulamasına geçtik.

En ücra şubelerimiz dahil çalışanlarımıza maske, eldiven, dezenfektan v.b. gönderip dağıttık, para teması olanlarda eldiven zorunluluğu getirdik.

Genel Müdürlükte toplu yemek uygulamasını kaldırıp masalara kadar kumanya dağıtımına geçtik. Kumanya uygulamasına, sıcak yemek sunan aynı firmaca ve Bankadaki mutfak düzenimizde gözetim altında hazırlanması şartıyla geçtik.

Çok sayıda çalışanın bulunduğu Genel Müdürlük ve Operasyon Merkezleri binalarımıza yeterli sayıda en fonksiyonlu termal kamera tedarik ettik ve kurulumunu tamamladık.

Havalimanı, üniversite, hastane, AVM şubelerimizi kapattık.

Bütün binalarımızda, şube binalarımız dahil sıklığı arttırılan detaylı dezenfekte temizlik uygulaması başlattık.Bankamatik cihazlarını ve çalışanların servis araçlarını detaylı dezenfekte temizlikten geçirdik ve bunun sıklığını artırdık. Havalandırma sistemlerini tamamen dezenfekte edip, yüzde yüz taze havaya çevirdik. Tüm yurtiçi yurt dışı toplantı ve etkinlikler iptal ettik. Toplantıları, video konferansa çevirdik.

Yurtdışından gelen bütün çalışanlarımız ve/veya yakınları için idari izinli olarak 14 gün işe gelmeme uygulaması başlattık. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilgilendirdik.  Çalışanlarımız için sağlık uzmanlarımızca hazırlanan ve kurum doktorumuzun anlatımı ile video klipler hazırlatıp yayınladık.

İş Bankası’nın aldığı tedbirlere dair daha birçok detay bulunduğunu belirten Bali, “Kanaatimce bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik. Bütün bunları da önceden hazır olan ‘Acil Durum Eylem Planları - Bulaşıcı Hastalıklar’ faslı kapsamında, tek tek Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları başta olmak üzere şahısların ve sorumlulukların tanımlandığı Kriz Yönetim Ekip ve Komiteleri ile, ayrıca sendikal örgütlenme dahil kurum ve kurallarımızla, önce insan yaklaşımımızla, en önemlisi samimiyetimizle yaptık” dedi.

Adnan Bali, koronavirüs salgını sürecinde de banka olarak her zaman ülke ve toplumun önceliklerini gözeten yaklaşım ile hareket ettiklerinin altını çizerek, “Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu kapsamda da ihtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız.” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere acil şifalar diledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.286 Değişim: 5,98% Hacim : 9.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 87.050 24.03.2020 Yüksek 89.638
Açılış: 87.571
6,4689 Değişim: -1,40%
Düşük 6,4434 24.03.2020 Yüksek 6,5660
Açılış: 6,5606
6,9859 Değişim: -0,77%
Düşük 6,9585 24.03.2020 Yüksek 7,0874
Açılış: 7,04
334,66 Değişim: 2,12%
Düşük 327,01 24.03.2020 Yüksek 342,55
Açılış: 327,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.