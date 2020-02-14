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İş Bankası, TSKB'nin yüzde 5.8'lik payını satın aldı

14.02.2020 - 14:36 | Son Güncelleme :
İş Bankası, TSKB'nin yüzde 5.8'lik payını satın aldı | Ekonomi Haberleri

İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,8'lik payını satın aldığını duyurdu.

İş Bankası bağlı ortaklıklarından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) sermayesinde Trakya Yatırım Holding AŞ'ye ait olan yüzde 5,80 oranında ve 162 milyon TL nominal tutardaki payların tamamını 222,4 milyon TL peşin bedelle satın alındığını duyurdu.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bankamız yönetim kurulunun dünkü kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ sermayesinde Trakya Yatırım Holding AŞ'ye ait olan yüzde 5,80 oranında ve 162 milyon 301 bin 658,391 TL nominal tutardaki payların tamamı 222 milyon 353 bin 272 TL peşin bedelle bankamızca satın alınmış olup Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ sermayesindeki doğrudan pay oranımız yüzde 47,23 seviyesine yükselmiştir."

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