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İş Bankası 1.1 milyar TL'lik alacağını sattı

26.09.2019 - 10:13
İş Bankası 1.1 milyar TL'lik alacağını sattı | Ekonomi Haberleri

İş Bankası takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar TL'lik kısmını 32.4 milyon TL'ye devretti.

İş Bankası takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 32.4 milyon TL satış bedeli ile devretti.

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Banka KAP'a yaptığı açıklamada, satışın söz konusu bedelin nakden tahsil edilmesi suretiyle Efes Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim ve Doğru Varlık Yönetim'e yapıldığını belirtti.


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