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İplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım

03.04.2018 - 09:55 | Son Güncelleme :
İplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım

İplik sektörünün en büyükleri arasında bulunan Biteks İplik, yatırım kararı aldı. 3.5 milyon dolarlık yatırım kapasiteyi ve yıllık ciroyu bu yıl yüzde 12’yi artıracak.

Şebnem TURHAN

Osmaniye’de kurulu ve iplik sektörünün en büyükleri arasında bulunan Biteks İplik polyester ve pamuk ipliğinde pazar payını arttırmak ve artan müşteri taleplerini karşılamak için 2018 yılının ilk yarısında polyester ipliği üretim hattına 2 milyon 247 bin doları, pamuk ipliği üretim hattına 1 milyon 243 bin dolar olmak üzere toplamda 3 milyon 490 bin dolar makine ve teçhizat yatırımı yapma kararı aldı.

CİROYU ARTIRACAK

Biteks İplik’in yüzde 21.14’üne sahip olan Bilici Yatırım ve Sanayi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Yapılacak olan bu yatırımlarını üretim kapasitesi ve yıllık ciroya etkisi 2018 yılı için yüzde 12, diğer yıllar için yüzde 25 seviyesinde olacaktır. Yatırımın finansmanının yarısı öz kaynaklardan diğer yarısı için ise uzun vadeli kredi kullanılarak karşılanması planlanmaktadır” denildi.

Biteks İplik, 30 bin metrekare kapalı alanda 40.944 iğlik ring ve 72 iğlik airjet makine parkuruyla günlük yaklaşık 20 ton üretim kapasitesi ile sektörünün en büyükleri arasında.


Etiketler

  • İPLİK
  • Biteks İplik
  • Bilici Holding
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