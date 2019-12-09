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İnşaat malzemeleri ihracatı 1.9 milyar dolara ulaştı

09.12.2019 - 14:22
İnşaat malzemeleri ihracatı 1.9 milyar dolara ulaştı | Ekonomi Haberleri

İnşaat malzemeleri ihracatı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 1,94 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2019 sonuçları açıklandı. Buna göre, İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi'nde geçen yıl yaşanan finansal dalgalanmanın yol açtığı gerileme ile oluşan baz etkileri ekim ayında ortadan kalkmaya başladı.

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaretinde İhracat Değer Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Ekimde İhracat Miktar Endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,5 gerilerken, İhracat Birim Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yükseldi.

İhracatın miktar olarak yine yüksek olduğu ekim ayında 4,42 milyon ton ihracat yapıldı. Değer olarak yılın en yüksek üçüncü aylık ihracatının yapıldığı ekim ayında ihracat 1,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2018 Ekim-2019 Ekim aralığında ise yıllık ihracat 21,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın en yüksek ikinci aylık ortalama ihracat birim fiyatının gerçekleştiği ekim ayında ihracat birim fiyatları 0,44 dolara yükseldi.

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İTHALATTA DA HAREKETLENME İŞARETLERİ

İthalat Miktar Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 15,9 artış gösterdi. Bu, geçen yılın ekim ayının da 2,88 puan üzerinde gerçekleşti. İthalat Değer Endeksi’nin bir önceki aya göre yükseldiği ekimde ithalat 211,6 bin ton oldu. Gerçekleşen kademeli artışla ekim ayı ithalatı 585 milyon dolara ulaştı.

Ekim ayında ithalat birim fiyatları kilogram başına 2,76 dolara indi. Geçen yılın ekim ayı ithalat birim fiyatının ise yüzde 4,1 altında gerçekleşti. Bu verilerle ekim, 2019 yılında ithalatta hareketlenme işaretlerinin alındığı ilk ay oldu.

DEMİR-ÇELİK DIŞINDAKİ DİĞER TÜM ALT ÜRÜN GRUPLARINDA İHRACAT ARTTI

2019 yılı ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak Ekim 2018'e göre yükseldi. Ekim ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 36,7 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünlerinin değer olarak ihracatı yüzde 22,5 arttı. Değer olarak ihracatı düşen tek alt sektör ise yüzde 21,5 ile demir-çelik ürünleri oldu.

Ekimde 8 alt ürün grubunun 7’sinin ihracatı miktar olarak geçen yılın ekim ayına göre artış gösterdi. Ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 50,4 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde kaydedildi. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör ise yüzde 27,9 ile prefabrik yapılar oldu. Demir-çelik ürünleri ihracat miktarı ise yüzde 14,5 geriledi.

Söz konusu ayda 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın ekim ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak tek haneli rakamlarda görüldü. İhracat birim fiyatı artan sektör ise yüzde 7,1 ile prefabrik yapılar olarak belirlendi.

Ekimde ağaç ve ahşap ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 18,1 düştü. Yalıtım malzemeleri ihraç birim fiyatı da yüzde 15,8 geriledi. Elektrikli malzemeleri ve teçhizatları, ihracat birim fiyatları ise geçen yılın ekim ayına göre yüzde 5,3 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör olarak kayıtlara geçti.


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