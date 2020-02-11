‹ Önceki Haber Türkiye turizmde dünya altıncısı oldu Türkiye turizmde dünya altıncısı oldu Sonraki Haber › Gram altın kaç lira oldu? Gram altın kaç lira oldu?

İnşaat maliyet endeksi yükseldi

11.02.2020 - 10:36
İnşaat maliyet endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aralıkta aylık bazda yüzde 1,01, yıllık bazda 10,76 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,76 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Aralık 2018'e göre malzeme endeksinde yüzde 4,93, işçilik endeksinde yüzde 25,55 artış gerçekleşti. Bina inşaatı maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,83, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,04 artış gösterdi.

Aralıkta, kasım ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,7 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,33, işçilik endeksinde yüzde 24,96 artış kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.709 Değişim: -0,53% Hacim : 6.122 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 117.502 11.02.2020 Yüksek 119.513
Açılış: 119.505
6,0449 Değişim: 0,52%
Düşük 6,0055 11.02.2020 Yüksek 6,0458
Açılış: 6,0136
6,6014 Değişim: 0,51%
Düşük 6,5549 11.02.2020 Yüksek 6,6020
Açılış: 6,5676
304,73 Değişim: 0,14%
Düşük 302,96 11.02.2020 Yüksek 304,91
Açılış: 304,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.