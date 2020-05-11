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İnşaat maliyet endeksi açıklandı

11.05.2020 - 10:39
İnşaat maliyet endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, martta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda 6,92 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre değişmedi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,92 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,08 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 0,17 azaldı. Mart 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 2,95, işçilik endeksinde yüzde 15,57 artış gerçekleşti.

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Bina inşaatı maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 0,53, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,88 artış gösterdi. Martta, şubata göre malzeme endeksi yüzde 0,94 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,24 düşüş gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,21, işçilik endeksi yüzde 15,59 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 1,79 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,73 arttı. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,66 azalış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,08 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 1,06 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 15,48 artış kayıtlara geçti.


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