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İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı belli oldu

13.02.2020 - 16:55
İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı belli oldu | Ekonomi Haberleri

İngiltere Maliye Bakanlığı görevine Rishi Sunak’ın atandığı bildirildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Sajid Javid’in istifasının ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak’ın atandığı duyuruldu.
39 yaşındaki Sunak ilk kez 2015 yılında Muhafazakar Parti vekili olarak parlamentoya girmişti.

Rishi Sunak, Winchester Koleji'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde Politika, Felsefe ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi aldı. Sunak daha sonra ABD Stanford Üniversitesi'nde MBA (işletme yüksek lisansı) yaptı. Sunak, 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.

 


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