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İngiltere'nin kamu borcu geriledi

20.07.2018 - 16:11
İngiltere'nin kamu borcu geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada İngiltere’de kamu borçlanmasının (kamu bankaları hariç) nisan, mayıs ve haziranı kapsayan üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 milyar sterlin azalarak 16,8 milyar sterline gerilediği bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de kamu borçlanmasının (kamu bankaları hariç) nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5,4 milyar sterlin azalarak toplam 16,8 milyar sterline gerilediği bildirildi.

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Anadolu Ajansı' nda yer alan habere göre; bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki kamu borçlanmasının (kamu bankaları hariç) 2007 yılından bu yana en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada İngiltere’nin kamu bankaları hariç olmak üzere toplam kamu borcunun ise bu yılın haziran sonu itibarıyla toplam 1 trilyon 792 milyar sterlin seviyesinde olduğu, bunun da ülkenin milli gelirinin yüzde 85,2’sine eşit olduğu belirtildi. 


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