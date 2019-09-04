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İngiltere parlamentosunda kritik gün

04.09.2019 - 09:40 | Son Güncelleme :
İngiltere parlamentosunda kritik gün | Ekonomi Haberleri

İngiliz parlamenterler bugün Brexit'i üçüncü defa ertelemeye yönelik yasa tasarısını oylayacak.

İngiliz parlamenterler dün ülkelerinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılma ihtimalini azaltan bir karar alırken, bugün yapılacak oylamada Başbakan Boris Johnson'ı Brexit'i 31 Ocak'a kadar erteletmeye zorlayacak bir tasarıyı geçirmeye çalışacaklar.

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda dün yapılan oylamada parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp parlamenterlere veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi. Böylece İngiltere'nin 31 Ekim'de anlaşma sağlansa da sağlanmasa da AB'den ayrılacağını sağlayacağını açıklayan Johnson'ın anlaşma sağlamadan ülkeyi AB'den çıkarma ihtimali zayıfladı.

İngiltere'de muhalefet böylece anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazanırken, Johnson da başbakan olduktan sonra parlamentoda ilk büyük yenilgisini aldı.

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Muhalefet partileri ve iktidar partisindeki muhalif vekiller bugünkü oylamada ise AB'den çıkış şartları ve biçimini belirleyen bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Brexit'i 31 Ocak'a kadar ertelemesini isteyen tasarıyı geçirmeye çalışacak.

Bu tasarı Johnson'ı, önceki başbakan Theresa May ile benzer bir konumda bırakıyor. May AB ile müzakere ettiği Brexit anlaşmasını üç kez parlamentoya getirmesine rağmen vekillerin desteğini alamamıştı.

Johnson ise Brexit'e yönelik daha katı tutumunun AB'yi İngiltere'nin lehine yeni bir Brexit anlaşmasına zorlayacağını vaat ederek altı hafta önce başbakanlık görevini devralmıştı.

Parlamentodaki bu oylamanın ardından Johnson'ın hükümeti, büyük ihtimalle 14 Ekim'de, erken seçimlere gidilmesi tasarısını gündeme alacak. Ancak hükümet parlamentonun üçte ikisinin onayını gerektiren bu tasarıyı geçirmek için muhalefetin desteğini almak zorunda.

Johnson dün parlamentoya yaptığı açıklamada, "Bir seçim istemiyorum, ancak parlamenterler Çarşamba günü yapılacak oylamada müzakereleri durdurmayı ve potansiyel olarak Brexit'i amaçsızca yeniden ertelemeyi onaylaması durumunda, o zaman bunu çözmenin tek yolu bu (seçim) olacak" dedi.


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