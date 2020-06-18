‹ Önceki Haber Fatih Sondaj Gemisi 25 Haziran’da Trabzon'dan ayrılacak Fatih Sondaj Gemisi 25 Haziran’da Trabzon'dan ayrılacak Sonraki Haber › Rekabet Kurulu'ndan bazı birleşme ve devralmalara onay Rekabet Kurulu'ndan bazı birleşme ve devralmalara onay

İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı! Varlık alımını artırdı

18.06.2020 - 15:50 | Son Güncelleme :
İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı! Varlık alımını artırdı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, beklentiyle uyumlu şekilde politika faizini yüzde 0,10’da tutarken varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırdı.

İngiltere Merkez Bankasından (BoE)  yapılan açıklamada, yüzde 0,10 seviyesinde olan politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

BoE Para Politikası Kurulunun (MPC) politika faizinin sabit tutulması yönündeki kararı oy birliği ile aldığı kaydedilen açıklamada, varlık alım programının ise bire karşı sekiz oyla 100 milyar sterlin artırılarak 745 milyar sterline yükseltilmesi yönünde karar verdiği belirtildi.

MPC tutanaklarında son verilerin ışığında İngiliz ekonomisinde olumsuz şartların beklenenden daha hafif olabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, bankanın halen yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini koruduğu, riskli varlıkların fiyatlarının mart ayındaki düşük seviyelerden sonra yeniden yükselmeye başladığı belirtildi.

##$HABER_1462733$##

MPC tutanaklarında, karantina uygulamasının gevşetilmesi ve ekonominin yeniden açılmaya başlamasıyla tüketicilerin harcamalarında iyileşmeye yönelik işaretlerin görüldüğü belirtildi.

İngiliz ekonomisinin mart ayında yüzde 6, nisan ayında ise yüzde 20 seviyesinde daraldığı hatırlatılan tutanaklarda, bununla birlikte devam eden döneme ilişkin olarak büyüme işaretlerinin görüldüğü ifade edildi.

Tutanaklarda, “Benzeri görülmemiş mevcut durum, küresel ekonomi ve İngiliz ekonomisinin görünümünü olağan dışı şekilde belirsiz kılmaktadır. Görünüm, salgının nasıl dönüşeceğine, kamu sağlığına ilişkin alınan önlemlere ve hükümetlerin ve hane halkını bu unsurlara nasıl karşılık vereceğine bağlı olacak.” şeklindeki ifadelere yer verildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
112.474 Değişim: 1,38% Hacim : 18.638 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 111.117 18.06.2020 Yüksek 112.676
Açılış: 111.117
6,8548 Değişim: 0,25%
Düşük 6,8330 18.06.2020 Yüksek 6,8608
Açılış: 6,838
7,6896 Değişim: -0,14%
Düşük 7,6835 18.06.2020 Yüksek 7,7281
Açılış: 7,7001
379,08 Değişim: -0,25%
Düşük 378,73 18.06.2020 Yüksek 383,28
Açılış: 380,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.