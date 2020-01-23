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İngiltere dijital hizmet vergisi getiriyor

23.01.2020 - 13:47
İngiltere dijital hizmet vergisi getiriyor | Ekonomi Haberleri

İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Leadsom; İngiltere'nin ABD ile ticaret anlaşması imzalamak istediğini ancak Google, Facebook ve Amazon gibi şirketlere dijital hizmet vergisi getireceğini açıkladı.

 

İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, Talk Radio'ya konuştu. Leadsom, "ABD ve İngiltere ticaret anlaşması yapmaya kararlılar ve iki ülkenin yüzyıllardır süregelen güçlü bir bağı var bu nedenle bazı konularda yaşayabileceğimiz anlaşmazlıklar ABD ve İngiltere'nin derin ve güçlü bağına zarar vermeyecektir" dedi.

Leadsom, "Zorlu görüşmeler her zaman olacaktır ancak büyük meblağlarda kar eden bu çok uluslu teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi önemli bir husus ve dünyanın geri kalanıyla beraber çalışarak bu şirketlerin kendilerine düşen payı adil olarak ödediklerinden emin olmak istiyoruz" diye ekledi.

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İngiltere'nin planına göre, küresel olarak geliri en az 500 milyon sterlin (657 milyon dolar) olan teknoloji şirketleri Nisan 2020'den itibaren İngiltere'deki kullanıcılarından elde ettikleri kısmın yüzde 2'sini vergi olarak ödeyecekler.


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