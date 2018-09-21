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İngiltere Başbakanı May'den 'Brexit' açıklaması

21.09.2018 - 16:44
İngiltere Başbakanı May'den 'Brexit' açıklaması

İngiltere Başbakanı May, "Açmaza giren Brexit müzakerelerinin ilerlemesi için Avrupa Birliği'nden yeni bir teklifle gelmeli" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Brexit önerilerine bir alternatif getirmesi gerektiğini söyleyerek Birleşik Krallık'ın dağılmasını asla kabul etmeyeceği uyarısında bulundu. May, Downing Street'te yaptığı açıklamada, "Ne referandumun sonucunu tersine çevirebilirim ne de ülkemi parçalayabilirim... müzakerelerdeki iki ana sorunu çözmek için ciddi çaba harcamalıyız ve biz buna hazırız" dedi.

Reuters'in haberine göre; May İngiltere'nin AB'den çıkışı için yaptığı önerilerin başlıca unsurlarının AB liderleri tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada müzakerelerin çıkmaza girdiğini ifade etti.

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May ayrıca müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonucun Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşma sağlanarak ayrılması olduğunu belirtti.

Ancak May İngiltere'nin aleyhine bir uzlaşı oluşması halinde AB'den hiç anlaşma olmadan ayrılmayı tercih edeceğini belirtti.

May ayrıca, müzakerelerin en iyi sonucunun ülke için bloğu bir anlaşma ile terk etmesi olacağını ancak hiçbir anlaşma olmadan çıkmanın kötü bir anlaşmadan daha iyi olacağını söyledi


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