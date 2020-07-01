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İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

01.07.2020 - 15:50
İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

İngiliz restoran grubu SSP, 5 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Simon Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.

Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere’deki işletmelerimizi sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı. SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.

SALGIN NEDENİYLE 6,5 MİLYON KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti. İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

İngiltere’de son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor. Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti. 


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