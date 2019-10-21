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İngiliz hükümeti Brexit'in 31 Ekim'de olmasında ısrarlı

21.10.2019 - 12:36
İngiliz hükümeti Brexit'in 31 Ekim'de olmasında ısrarlı | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Brexit'e erteleme için Avrupa Birliği'ne imzasız mektup göndermesine rağmen, hükümet Brexit'in 31 Ekim'de olacağı konusunda ısrar etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, parlamentonun zorlamasıyla Avrupa Birliği'ne (AB) Brexit'e erteleme talep eden imzasız bir mektup göndermesine rağmen, İngiliz hükümeti ülkenin AB'den 31 Ekim'de ayrılacağı konusunda ısrar etti.

Johnson'ın Brexit anlaşmasına ilişkin İngiliz parlamentosunda Cumartesi günü yapılacak oylamanın ertelenmesi, anlaşmasız Brexit'e karşı olanların geçirdiği yasa nedeniyle Johnson'ı AB'den Brexit'i 31 Ocak'a kadar erteleme talep etmeye zorladı.

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Johnson gerektiği gibi AB'ye erteleme talebini gönderdi, ancak imzasız olarak. Johnson son derece yıpratıcı olarak nitelendirdiği ertelemeye karşı çıkan bir de imzalı mektup gönderdi. En üst düzey bakanlardan biri, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını söyledi.

Anlaşmasız Brexit'in hazırlıklarından sorumlu bakan Michael Gove Sky News'e yaptığı açıklamada, "31 Ekim'e kadar ayrılacağız. Bunu yapma imkanlarımız var ve bunu yapabiliriz" dedi. Gove "Bu mektup, parlamento gönderilmesini istediği için gönderildi...ama parlamento başbakanın fikrini değiştiremez, parlamento hükümetin politikasını veya kararlılığını değiştiremez" dedi.

JOHNSON ÜÇ MEKTUP GÖNDERDİ

Johnson, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Donald Tusk'a üç mektup gönderdi.

İlk olarak, İngiltere'nin AB temsilcisi, hükümetin sadece yasaya uyduğunu açıklayan kısa not gönderdi. İkinci olarak ise Johnson kendisini bu mektubu yazmaya zorlayan Benn Act Yasası olarak bilinen yasa metninin imzasız bir kopyasını gönderdi. Johnson üçüncü mektubunda erteleme istemediğini söyledi.

Benn Act adlı yasa kapsamında parlamentonun 19 Ekim'e kadar Brexit anlaşmasını ya da anlaşmasız Brexit'i onaylamaması halinde Johnson AB'ye erteleme talebinde bulunmaya zorlanmıştı.

Johnson, "Boris Johnson" imzasıyla gönderdiği üçüncü mektupta "Başbakan olduğumdan beri açıkça belirttim ve bugün tekrar parlamentoya açıkladım, benim görüşüm ve hükümetin duruşu, daha fazla bir ertelemenin İngiltere'nin ve AB ortaklarımızın çıkarlarına ve aramızdaki ilişkiye zarar vereceği yönünde" dedi.

Tusk, Johnson'ın talebini aldığını ve bu talebe nasıl yanıt verileceğine karar vermek için Avrupa Birliği ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunmaya başlayacağını ifade etti.


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