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ING Türkiye ilk çeyrek karını açıkladı

14.05.2020 - 09:16
ING Türkiye ilk çeyrek karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ING Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 345 milyon 944 bin liralık konsolide net kar elde etti.

 

ING Türkiye'nin açıklamasına göre, ilk çeyrekte konsolide aktif toplamı 65,7 milyar lira olan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 24,09 seviyesine ulaştı.

Toplam öz kaynakları 8,9 milyar lira, mevduatları ise 39,2 milyar lira olan bankanın, ekonomiye sağladığı kredi desteği de 43,8 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 53,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

ING Türkiye bu dönemde ortaya çıkan koronavirüs salgınının etkilerini sınırlandırmak için çalışanları, müşterileri ve toplum için uygulamaları hızla hayata geçirdi. Çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını devreye alan banka, uzaktan çalışma yapabilecek tüm ekiplerin evden çalışmasını mümkün kılacak düzenlemeleri yaptı, şubelerde ise çalışma saatlerini kısıtlayarak dönüşümlü çalışma modeline geçti.

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Müşteri tarafında bireysel ve tüzel müşterilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar devreye alındı. Bireysel müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredisi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemelerini üç ay erteleme imkanı veren ING Türkiye, kredisini geri ödeme hususunda zorluk yaşayan KOBİ ve ticari müşterilerine de destek oldu.

ING Türkiye ayrıca, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira, koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) ise 1,7 milyon lira bağışlayarak, salgınla mücadele kapsamında sağladığı desteğin miktarını 6,7 milyon liraya ulaştırdı.

MÜŞTERİLERLE İLETİŞİMİN YÜZDE 80'İ MOBİLDEN GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde daha çok önem kazanan dijital bankacılık alanındaki yenilikçi adımlarını da sürdüren ING'nin müşterileri ile iletişimlerinin yüzde 80'i mobil bankacılık üzerinden gerçekleşti. Şube dışı kanallar olarak bakıldığında ise bu oran yüzde 96,5'e yükseldi.

Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 97'ye yükselirken, sadece yazışarak finansal işlemlerin yapılabildiği ve soruların yanıtlandığı akıllı bankacılık robotu INGo aracılığıyla da 4 milyon mesajlaşma gerçekleştirildi.

Türkiye'de Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni uygulamayı taahhüt eden ilk 6 banka arasında yer alan ING Türkiye, sürdürülebilir finansman konusunda çalışmalarına 2020'nin ilk çeyreğinde de devam etti. Turkcell'e 5 yıl vadeli, 50 milyon avro tutarında Yeşil Kredi temin eden banka, böylece, sürdürülebilirlik kapsamında Türkiye'nin en uzun ortalama vadeli kurumsal Yeşil Kredisi'ne imza attı.


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