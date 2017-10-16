IMF'den gelişen ülkelere 'gevşek para' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yöneticisi Zhang, gelişen ülkelere "Henüz sonlanmadan gevşek para politikalarından faydalanın" uyarısı yaptı

IMF Başkan Yardımcısı Tao Zhang parasal koşulların gevşek kalmaya devam ettiği ortamda gelişmekte olan ülkelerin mali yapılarını düzene sokması gerektiği konusunda uyardu.

Uzman, hükümetlerin düşük faiz ve ucuz finansman maliyetlerinden yararlanması gerektiğini, para ve finans koşulları normalleştiğinde finansman maliyetlerinin artabileceğini dile getirdi.

Birçok ülkenin yüksek seviyelerde Döviz cinsinden borcu bulunuyor, büyük Merkez Bankaları para politikalarında kademeli sıkılaşmaya başladığında doların yükselmesi bekleniyor. Fed geçtiğimiz günlerde para politikasında sıkılaşmanın süreceği sinyalini verirken Avrupa Merkez Bankası da geçtiğimiz ay tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamıştı.

Konuya dair bir açıklama da geçen hafta kredi derecelendirme kurulu S&P'dne gelmişti. Kuruluş Türkiye ve Güney Afrika başta olmak üzere çoğu gelişen ülke piyasasının borç ve kaldıraç konularında küresel likiditeden yeterince yararlanmadığını açıklamıştı.

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