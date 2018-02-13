İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Ustaya gösterme son buldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör satışının kurallarını yazdı. Her önüne gelen galeri açamayacak. İkinci el araçlar, sigortasız satılamayacak. Boyalı parça sayısı, değişeni, kilometresi, hasar durumu, tek tek satış belgesine yazılacak. Aracın tüm bilgileri ekspertiz raporuyla alıcıya bildirilecek. 3 ay veya 5 bin kilometre garanti verilecek.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yeni dönemde uyulması gereken kurallar şöyle:

YETKİ BELGESİ OLMAYAN SATAMAYACAK

Hürriyet gazetesinden Aysel ALP'ın haberine göre; yönetmeliğe göre ikinci el alım satımı yetki belgesi olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Bu belgeler işletmenin bulunduğu yerdeki İç Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 5 yıllığına verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek.

ARAÇ ALMADAN ÖNCE BAKANLIK SİTESİNE BAKILACAK

Araç alım satımına yetkili galerilerin listesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sayfasında ilan edilecek.Bakanlık İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturacak. Bu sistemde yetki belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler; mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler; hizmet yeterlilik belgesi verilen ve iptal edilen işletmeler sisteme işlenecek.

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KİLOMETRESİ, DEĞİŞENİ, BOYALI PARÇASI YAZILACAK

Vatandaş, ikinci el aracını galeriye teslim ettiği anda kendisine taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Bu en az iki nüsha olacak. Teslim belgesinde tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgileri yer alacak. En önemlisi de aracın ruhsat ve kilometre bilgileri ile boyalı ve değişen parça bilgileri bu belgeye yazılacak.

Yine aracını satan kişinin; taşıta ilişkin arıza ve hasar bilgileri ile güvenlik, iç donanım, dış donanım ve multimedya özelliklerine ilişkin beyanları belgede yer alacak.

Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı; aracın galeride kalış süresi, tarafların tebligat adres ve imzaları da teslim belgesine yazılacak.

İŞLETME SORUMLU

İkinci el araçta, galeride kalış süresi içinde arıza veya hasar oluşursa bundan işletme sorumlu olacak.

KOMİSYON SINIRINI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek komisyonun üst sınırını; üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.

SIFIR ARAÇ GİBİ ETİKETİ OLACAK

İkinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket konulacak. Etikette marka ve modeli; model yılı; motor ve şasi numarası; yakıt türü; kilometresi; satış fiyatı; boyalı ve değişen parçaları; niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı; üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı; değişen parça, hasar kaydı, rehin ve haciz gibi bilgilerin ilgili sistemlerden temin edildiği tarih ve saat yazılacak. Araç internet sitesinden tanıtıldığında da bu bilgiler yer alacak.

SEKİZ YAŞIN ALTINA EKSPERTİZ RAPORU OLMADAN SATIŞ YOK

Galeriler, ikinci el satışa yetkili işletmeler satıştan hemen önce ilgili araca ilişkin ekspertiz raporu almak zorunda olacaklar. Bu raporun bir kopyası satış sırasında alıcıya teslim edilecek.

Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı; diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenecek.

Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek.

SEKİZ YAŞ, 160 BİN KİLOMETREDEKİLER İÇİN ZORUNLU DEĞİL

Sekiz yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak.

TSE BELGELİ USTALAR VERECEK

Ekspertiz raporunu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler verebilecek. Raporu verenler, bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumlu olacak. Rapor ücretinin üst sınırını bakanlık belirlemeye yetkili olacak.

3 AY VEYA 5 BİN KİLOMETRE GARANTİ

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

Garanti kapsamındaki parçalarda meydana gelen arızalar en fazla 30 iş günü içinde giderilecek. Motosikletler için bu süre azami 20 iş günü olacak. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar, satıcı tarafından karşılanacak.

10 GÜNÜ GEÇERSE

Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edilecek.

Tamirde geçen süre, garanti süresine eklenecek.

GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYANLAR

Aracın olağan kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar.

Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça; bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.

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Bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar ile Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle hasar gören veya zayi olan parçalar garanti kapsamında olmayacak.

APARTMAN ALTLARINDA GALERİ SON BULACAK

İkinci el araç alım satımı yapılabilmesi için de bazı koşulları taşıma zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğin 18.maddesine göre galeriler, imar mevzuatında belirlenen alanlarda, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen ve konutların olmadığı binalarda açılabilecek.

SOKAK ARALARINA PARK EDEMEYECEKLER

Yetki belgesi alınabilmesi için galerinin açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın sığabileceği büyüklükte olması gerekecek. Otomobil için bu alan 25 metrekare; motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekare esas alınacak. Araçların sergilendiği alanın net yüksekliği de en az üç metre olacak.

KAPALI ALANDA LPG’Lİ ARAÇ SATILAMAYACAK

Galerinin LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması gerekecek.

Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapıları bulunacak. Çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması koşulu aranacak.

SİGORTASIZ ARAÇ SATILAMAYACAK

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletme mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Satışa sunduğu araç da bu sigorta kapsamına alınarak satılabilecek.

HER İSTEYEN GALERİ AÇAMAYACAK

Galeri sahibi ve sorumlu müdürün en az lise mezunu olması gerekecek. Bunun için mesleki yeterlilik belgesi alınacak. Şirket sahibinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış; konkordato ilan etmemiş olması koşulları aranacak. Ayrıca terör, casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması diğer koşullar olarak sıralandı.

İŞ BULAMAYAN GALERİCİDE ÇALIŞAMAYACAK

ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gerek görürse yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirebilecek.