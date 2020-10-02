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İkinci el araçta hareketlilik sürecek

02.10.2020 - 14:11
İkinci el araçta hareketlilik sürecek | Ekonomi Haberleri

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Erkoç, yıl sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz." dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.

Erkoç, yılın ilk 3 ayında yükselişte olan ikinci el araç satışlarının, salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle nisan ve mayısta gerilediğini dile getirdi. Erkoç, şöyle devam etti:

"2019 yılının nisan ayında 468 bin 217 adet olarak gerçekleşen ikinci el araç satışı, bu senenin aynı ayında yüzde 50,46 düşüşle 231 bin 977 olarak kaydedildi. Mayıs ayında da geçen seneye göre yüzde 26,36 düşüş yaşandı ancak haziran ayı itibarıyla kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleriyle hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandı. 2019 yılının haziran ayında 399 bin 916 adet olan satışlar, yüzde 93 artışla 773 bin 260 olarak gerçekleşti."

İkinci el araç satışlarında ağustos ayında da yıllık bazda yüzde 32,67 artış görüldüğünü belirten Erkoç, geçen sene ağustosta 444 bin 290 adet olarak kayıtlara geçen satış sayısının bu yılın aynı ayında 589 bin 426'ya yükseldiğini ifade etti.

Erkoç, kredi faiz oranlarının yükselmesi ve Özel Tüketim Vergisi nedeniyle eylülde satışların azaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıl sonuna doğru yeni araçların da bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle arz-talep dengesi sağlanacak, sıfır araç satışlarının artmasıyla birlikte ikinci el araç sektörü de hareketlenecek. Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz. Pandemi sebebiyle ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörü yıl boyunca talep gördü. İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. İkinci el araca talep devam edecektir."


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