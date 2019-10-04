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"İhracatta yeni aylık rekorlar görebiliriz"

04.10.2019 - 12:27
"İhracatta yeni aylık rekorlar görebiliriz" | Ekonomi Haberleri

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, "Eylül ayında miktar bazlı artışın değerlere yansımamasındaki kur engeli önümüzdeki aylarda olmayacak. Miktar bazlı ihracat rakamlarımızı koruyabilirsek kurun desteğiyle gelecek aylarda, aylık rekor ihracat rakamları görebiliriz" dedi.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bir önceki aya göre yüzde 15,7 artış gösterdiğini, geçen yılın aynı ayına göre ise rakamın neredeyse aynı olduğunu kaydetti.

Miktar bazında 2018 Eylül'e göre yüzde 20 artış yaşanmasına karşın toplam tutarın aynı kalmasının en önemli nedeninin geçen seneki kur seviyeleri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti: "Eylül ayında ihracatın rakamsal olarak bir önceki yıla artış göstermesi beklenmiyordu. Burada elbette global ürün fiyatlarındaki düşüş kadar döviz kurlarındaki geri çekilme de etkili. Eylül 2018'e göre bakıldığında bu eylülde ortalama dolar kuru yüzde 9,9 avro kuru ise yüzde 14,9 düşüş gösterdi. Miktar bazında yaşanan artış da bu sebeple değer artışına yansımadı. Ayrıca avro/dolar paritesindeki geri çekilme de dış ticaret dengesini bozuyor. Üretim maliyetlerimizi lira ve dolar ağırlıklı kalemler oluştururken ihracatın büyük kısmı avro üzerinden fiyatlama ile Avrupa'ya yapılıyor. Bu da bizi negatif etkiliyor."

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Eylül ayındaki yatay seyrin gelecek aydan itibaren tekrar yukarı dönmesini beklediklerini belirten Çetinkaya, "2018 yılının son 3 ayında ortalama dolar kuru 5,50, avro kuru ise 6,28 seviyesindeydi. Yani eylül ayında miktar bazlı artışın değerlere yansımamasındaki kur engeli önümüzdeki aylarda olmayacak. Dolayısıyla biz miktar bazlı ihracat rakamlarımızı koruyabilirsek kurun desteğiyle birlikte önümüzdeki aylarda aylık rekor ihracat rakamları görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış konjonktüre bakıldığında ABD-Çin ticaret müzakerelerinden iyi haberler geldiği gibi ABD-Türkiye ilişkilerinde de olumlu adımlar atıldığını bildiren Çetinkaya, "Çelik ve alüminyum özelinde uygulanan vergilerin eski haline getirilmesi ve ABD ile serbest ticaret anlaşması yapılması halinde dış ticaret hacmimizde ciddi artışlar görebiliriz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AY YÜZDE 9'UN ALTINA İNER"

Rüstem Çetinkaya, eylül ayı enflasyon rakamlarını da değerlendirerek, gelecek ay baz etkisi dolayısıyla tüketici enflasyonunda 9'un altındaki seviyelerin görüleceğini kaydetti.

Çetinkaya, "Ancak yılın son iki ayında baz etkisi terse çalışmaya başlayacak ve yıl sonunda yeniden çift hanelerde olacağız. Yeni Ekonomi Programı'nda da belirtilen yüzde 12 hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olmayı bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Üretici fiyatlarına bakıldığında küresel büyüme endişelerinin birçok emtianın fiyatını düşürdüğünü ve Türk lirasının son 12 aydaki değer kazancının üretici fiyatlarının yükselmesine engel olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu da üreticiden tüketiciye olan fiyat geçişkenliğini ortadan kaldırmış oldu. Bu trendin önümüzdeki süreçte de devam etmesi muhtemel. Yani maliyet bazlı bir enflasyon görmeyi önümüzdeki süreçte beklemiyoruz." dedi.

Son dönemde faizlerde yaşanan düşüşe dikkati çeken ve Türkiye'yi enflasyonla ilgili asıl ilgilendiren konunun bu olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti: "2,5 ve 10 yıllık devlet tahvillerinin faizleri yüzde 14'ün altına geriledi. Merkez Bankası faizleri bir önceki toplantıda yüzde 16,50 seviyesine çekmişti. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisiyle birlikte bu ay yapılacak toplantıda bir indirim daha gelmesini bekliyoruz. Bu da şimdiden devlet tahvilleri üzerinde fiyatlanmaya başlandı. Yakında bankaların kredi faizlerinde de indirimler görmeyi bekliyoruz. Özel sektörün krediye erişimi kolaylaştığında hem yatırım iştahı geri gelecek hem de üretim ile büyüme desteklenecek."


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