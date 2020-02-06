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İhracatın yarısını 5 sektör sırtladı

06.02.2020 - 12:30
İhracatın yarısını 5 sektör sırtladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye, geçen ay tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirirken, dış satımın yüzde 51,3'ünü otomotiv, kimya, hazır giyim, çelik ve elektrik elektronik sektörleri yaptı.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, firmalar bu dönemde hububattan otomotive, süs bitkilerinden su ürünlerine, halıdan demire 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yılın ilk ayındaki dış satımı, küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yüzde 6,1 artarak 14 milyar 764 milyon 795 bin dolar seviyesine yükseldi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör yine otomotiv endüstrisi oldu. Toplam ihracattaki payı yüzde 16,3 olan sektörün dış satımı, 2,4 milyar dolar oldu ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı toplam dış satımın yüzde 11,5'ini oluşturdu ve ocak ayında ilk kez 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon 1,5 milyar dolarlık, çelik 1,2 milyar dolarlık ve elektrik elektronik 824,8 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Böylece en çok ihracat gerçekleştiren 5 sektör toplam ihracatın yüzde 51,3'ünü oluşturdu.

DEĞER BAZINDAKİ ARTIŞA KİMYA DAMGASI

Türkiye'nin ihracatı, ocakta yıllık bazda 848,6 milyon dolar yükseldi. Bu dönemde, değer bazındaki artışa en büyük destek ise 163,6 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen geldi. Böylece sektör, Türkiye'nin bu dönemde değer bazında kaydettiği ihracat artışının yaklaşık 5'te birini sırtladı.

İhracat artışına en fazla katkı sağlayan diğer sektörler ise 81,5 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 74,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 60,9 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 57,1 milyon dolarla yaş meyve ve sebze ve 52,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

YÜZDELİK BAZDA İHRACAT ARTIŞINDA LİDER SÜS BİTKİLERİ OLDU

Sektörler bazında artış oranlarına bakıldığında ise geçen ay ihracatını yıllık bazda yüzde 30,5 yükselten süs bitkileri ve mamulleri dikkati çekti. Böylece sektör, ocak ayı ihracatını 11 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Bu dönemde yaş meyve ve sebze sektörü de dış satımını yüzde 28,6 artırarak 256,2 milyon dolarlık ürün sattı ve yüzdelik bazda ihracatını en fazla artıran ikinci sektör oldu. Söz konusu sıralamada bu sektörleri yüzde 21,7 ile fındık, yüzde 21,4 ile halı ve yüzde 18,4 ile gemi ve yat takip etti.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATI OCAKTA GERİLEDİ

İhracatı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre oransal bazda en fazla düşen sektör ise zeytin ve zeytinyağı oldu. Sektörün ihracatı, bu dönemde yüzde 12,7 gerileyerek 24,5 milyon dolara düştü.

İhracatı oransal bazda en fazla düşen ikinci sektör olan su ürünleri ve hayvansal mamullerinin dış satımı da söz konusu dönemde yüzde 4,9 azalarak 209,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sıralamada üçüncü olan savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı da ocak ayında yıllık bazda yüzde 4,3 düşerek 167 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde oransal bazda kaydedilen düşüşte dikkati çeken diğer sektörler ise yüzde 4,1 ile tütün ve yüzde 4 ile çelik oldu.

Dünya ticaretindeki korumacılık trendinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan çelik, değer bazında ihracatı en fazla gerileyen sektör olarak da öne çıktı. Türkiye'nin çelik ihracatı, ocakta yıllık bazda 47,4 milyon dolar azaldı.


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