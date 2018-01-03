İhracat 157.1 milyar dolar oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017'de yüzde 10.22 artışla 157.1 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İhracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1.5 artış gösterdi” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geçen yıl ihracatın yüzde 10.22 artışla 157.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Geçen yılın ihracat verileri ile 2018 beklentilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Zeybekci, "İhracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1.5 artış gösterdi" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Aralık ayında ihracat yüzde 10.1 artışla 13.57 milyar dolar oldu.

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