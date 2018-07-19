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IBM'in ikinci çeyrekte kârı yükseldi

19.07.2018 - 09:31
IBM'in ikinci çeyrekte kârı yükseldi

IBM'in net karı yüzde 3, geliri ise yüzde 3,7 yükseldi.

ABD'li teknoloji şirketi IBM, bu yılın ikinci çeyreğinde net kar ve gelirinin artış gösterdiğini duyurdu. IBM' den yapılan açıklamada, bu yılın nisan-haziran dönemindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 20 milyar dolar olduğu bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; firma 2017' nin ikinci çeyreğinde 19,29 milyar dolar gelir elde etmişti. 

Açıklamada, şirketin net karının, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 2,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

IBM' in net karı geçen senenin nisan-haziran döneminde 2,33 milyar dolar olmuştu.

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Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,48 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 2,61 dolara ulaştı. 

Şirketin, net kar ve gelirinde yıldan yıla yükseliş görülmesinin ardından New York borsasının kapanışını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 2,4 artışla 147 dolara yükseldi. 


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