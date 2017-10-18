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IBM yüzde 4,2 kâr açıkladı

18.10.2017 - 08:49

IBM'in net karının yüzde 4,2 ve gelirinin yüzde 0,4 azaldığı açıklandı.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'den yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,4'lük düşüşle 19,15 milyar dolara gerilediği belirtildi. IBM, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 19,23 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, şirketin net karının da yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 azalarak 2,73 milyar dolara indiği ifade edildi. IBM'in net karı geçen senenin üçüncü çeyreğinde 2,85 milyar dolar olmuştu. Şirketin hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,98 dolar iken bu yılın aynı döneminde 2,92 dolara indi.

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Şirketin net kar ve gelirinde düşüş olduğunu açıklamasına rağmen üçüncü çeyrek bilanço verileri, piyasa beklentisinin üzerinde geldi ve firmanın hisselerinde yükseliş kaydedildi.

New York borsasının kapanışını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, IBM'in hisse başına değeri yüzde 3,5 primle 151,60 dolara kadar yükseldi.


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