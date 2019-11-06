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IBM ve Bank of America'dan 'finansal bulut' projesi

06.11.2019 - 15:48
IBM ve Bank of America'dan 'finansal bulut' projesi | Ekonomi Haberleri

IBM ve Bank of America, finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Söz konusu işbirliğiyle ilgili şirket yetkilileri, yeni hizmetlerin otomatikleştirilmiş güvenlik araçları ve ileri teknoloji şifreleme araçlarını da kapsadığını belirtirken, IBM bulut hizmetleri başkan yardımcısı Arvind Krishna, bankanın şifreli verilerine erişimin kısıtlı olacağını söyledi ve ekledi: "IBM'de buluta derin erişimi bulunan kişiler bile söz konusu verilere erişemeyecek."

Krishna ayrıca söz konusu girişimin, gelecek aylarda diğer bankalara da rol modeli olmasını umduğunu belirtti.


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