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Hurda indiriminde ÖTV matrahı değişti

01.05.2019 - 10:16
Hurda indiriminde ÖTV matrahı değişti | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı vergilere ilişkin değişiklik yapıldı.

Hurda indirimi ÖTV terkin tutarı, sigara, puro ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı ve cep telefonlarına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi matrahında değişikliğe gidildi.

SİGARA, PURO VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE ASGARİ MAKTU VERGİ GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tütün içeren sigaralar, purolar, tütün esansları ve homojenize tütünler, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde Asgari Maktu Vergi Tutarı 0.2679 lira olarak belirlendi.

CEP TELEFONLARINDA ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİ

Cep telefonlarında ise Özel Tüketim Vergisi matrahı 640 lirayı aşmayanlar için yüzde 25, 640 lirayı aşıp 1500 lirayı aşmayanlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 olarak belirlendi. Daha önceden Özel Tüketim Vergisi matrahı tüm telefonlar için yüzde 25 olarak belirlenmişti.

HURDA İNDİRİMİNDE MATRAH GÜNCELLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre hurda indiriminde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Matrahı’nda güncellemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hurda indiriminden faydalanmak isteyenler için önceki karara göre, matrahı 46 bin lirayı aşmayan özel arabalar için 10 bin lira, matrahı 46 bin lirayı aşıp 80 bin lirayı aşmayanlar için 8 bin lira, matrahı 80 bin lirayı aşanlar için ise 3 bin lira terkin edilecek Özel Tüketim Vergisi uyguluyordu.


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