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Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı

13.08.2019 - 10:18
Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı | Ekonomi Haberleri

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, müzakere sürecinin son derece demokratik, ortak akıl ve istişare kültürüne uygun yürütüldüğünü belirterek, "Bizi bu süreçte her şeyden daha fazla ilgilendiren, elbette kamunun genel faydası oldu. Her zaman olduğu gibi mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik. Bunları göz önünde bulundurarak işçi sendikalarımızla uzlaşı ve anlayış içerisinde geçmişteki gibi hareket ettik. Türkiye'nin son 17 yıldır bu yaklaşım ve hassasiyet sayesinde bugünkü noktaya geldiğini de bilmemiz gerekir. Türkiye ekonomisi 2002'den günümüze 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda, ekonomide 9 milyona yakın istihdam oluşturuldu. Bunlar toplumsal refahımız açısından önemli gelişmeler. Çalışma hayatımızın ulaştığı seviye ise bunun en net göstergelerinden biri." diye konuştu.

"KAMUDA TAŞERONA KADRO KONUSUNU YİNE BİZ ÇÖZDÜK"

Emeğe ve alın terine verdikleri değerin, her zaman için insan odaklı çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizler alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusu her zaman önceliklerimiz arasında oldu. İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi-işveren ortak uzlaşısıyla 2 bin 20 liraya kadar çıkardık. Kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz çözdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, artık önümüzde dört yıllık bir kesintisiz icraat dönemi var. Ülke olarak bugün 2023 hedefleri doğrultusunda daha müreffeh, daha güvenli yarınlara doğru ilerlediğimiz konusunda büyük ümitler taşıyoruz."

"İŞÇİLERİMİZ ENFLASYON FARKINI DA ALMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Selçuk, imzalayacakları Çerçeve Protokol'ün, kamu işçilerine ve ailelerine hayırlı sonuçlar getireceğine inandığını ifade ederek, sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Ücret zammı oranlarına gelince; yaptığımız görüşmeler neticesinde kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 oranında, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 oranında ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler."

"BENİM SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK. HAYIRLISI OLSUN"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Selçuk'un söylenmesi gereken her şeyi söylediğini ifade ederek, "Bugün 222 gün, 3 gündür de gece gündüz bu konuyu konuşuyoruz. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlısı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından, 130 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü taraflarca imzalandı.

Atalay, imzanın ardından salon çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?" sorusu üzerine Atalay, "Cumhurbaşkanı ile görüşmesem bu rakamı vermezlerdi, yüzde 8 olmazdı yani. 150 lirayı da yüzde 8'i de onunla konuştuk." yanıtını verdi.

- TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.


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