HSBC'den Çin'e yatırım | Ekonomi Haberleri

HSBC Çin'de varlık yönetimi ve sigorta operasyonları kapsamında yeni yatırımlar yapacak.

HSBC Holding Plc Çin'de varlık yönetimi ve sigorta operasyonları kapsamında yeni yatırımlar yapacağını açıkladı. Açıklama, İngiltere merkezli bankanın, bazı hissedarları ve İngiliz milletvekillerinin bankanın en büyük pazarı olan Hong Kong'daki yeni Ulusal Güvenlik Yasası’na verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefi olduğu bir dönemde geldi.

Yasaya karşı çıkanlar bu yasanın Hong Kong’daki özgürlükleri kısıtladığını belirtiyorlar. Birçok uluslararası finans kurumu Çin ve Asya'daki üst orta sınıf ve zengin bireylere daha geniş çapta hizmet verme fırsatlarına bakıyor.

Bankanın bölgesel servet ve kişisel bankacılık müdürü Greg Hingston, Mayıs ayında Reuters'a yaptığı açıklamada HSBC'nin, orta ve uzun vadede, servet yönetimi konusunda Asya’nın en iyisi olmayı umduğunu söylemişti.

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