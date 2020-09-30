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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

30.09.2020 - 11:28
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 4,02, yıllık bazda yüzde 16,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,56 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18,54 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56 azaldı.

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Bir önceki aya göre endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,6 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,23 azaldı.

Buna karşılık, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık yüzde 33,48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27,97, su yolu taşımacılığı yüzde 25,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12, bilgi hizmetleri 1,12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri 0,46 azaldı.

Buna karşılık, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,4, konaklama hizmetleri yüzde 13,39, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 9,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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