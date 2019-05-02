‹ Önceki Haber Fed Başkanı Powell: Fed siyasetten bağımsızdır Fed Başkanı Powell: Fed siyasetten bağımsızdır Sonraki Haber › Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum

Hisarcıklıoğlu: Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var

02.05.2019 - 08:31
Hisarcıklıoğlu: Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım" şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirterek, "Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde konuştu.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 5 sağlık çalışanına Allah'tan rahmet diledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların "proje fabrikası" haline geldiklerini belirterek, "Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar." ifadesini kullandı.

Milletlerarası Ticaret Odasında (ICC), Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonunda (CACCI) dereceye giren, en iyi proje ödüllerini kazanan çok sayıda oda, borsa ve kadın girişimci olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Sizlerin emek ve gayretleriyle oda ve borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu. Kurumsal hizmet kapasiteleri arttı, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü." dedi.

Ahilik teşkilatının temsilcileri olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sorunları tespit ederek, çözüm önerileri hazırladıklarını ve bunları Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet ile istişare ettiklerini söyledi.

"EMEK VERECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ, ÜRETECEĞİZ"

Geçen yıl ağustos ayından itibaren ekonominin yavaşladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. 4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu dönem huzur, yapısal reformlar, daha zengin ve kalkınmış bir Türkiye için el ele çalışma dönemi olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunda, İstihdam Seferberliği'nde, Nefes Kredisi'nde ve ihracatta olduğu gibi bundan sonra da Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, salonu dolduran başkanlar, meclis üyeleri, genel sekreterler, kadın ve genç girişimcilerle iftihar ettiğini, hizmet şeref plaketlerini ve proje ödüllerini takdim edecekleri için onur duyduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da ülkeyi daha güçlü, zengin, müreffeh yapmak için emek vereceklerini, çalışacaklarını ve üreteceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ticaret Bakanı Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, TOBB'da 10, 20 ve 40 yılını dolduran delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ile oda-borsa proje ödüllerini takdim etti.


‹ Önceki Haber Fed Başkanı Powell: Fed siyasetten bağımsızdır Fed Başkanı Powell: Fed siyasetten bağımsızdır Sonraki Haber › Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.179 Değişim: -1,30% Hacim : 5.021 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.920 02.05.2019 Yüksek 96.050
Açılış: 95.730
5,9609 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9571 02.05.2019 Yüksek 5,9837
Açılış: 5,9664
6,6735 Değişim: -0,16%
Düşük 6,6718 02.05.2019 Yüksek 6,7128
Açılış: 6,6842
243,57 Değişim: -0,56%
Düşük 243,03 02.05.2019 Yüksek 245,30
Açılış: 244,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.