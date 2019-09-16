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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

16.09.2019 - 14:22
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yarın 2 tahvil ihalesi yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

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İkinci ihalede ise 6 yıl (2149 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


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