Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek | Ekonomi Haberleri

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yarın 2 tahvil ihalesi yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
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İkinci ihalede ise 6 yıl (2149 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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