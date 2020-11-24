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Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya yetki

24.11.2020 - 14:27 | Son Güncelleme :
Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya yetki | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.


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