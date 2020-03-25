Hazine taşınmaz ihaleleri nisan sonuna kadar iptal edildi | Ekonomi Haberleri

Hazine taşınmaz ihaleleri nisan sonuna kadar iptal edildi
Bakan Kurum, Türkiye genelinde Hazine taşınmazlarının kapalı ve açık usül ihalelerinin nisan ayı sonuna kadar iptal edildiğini belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır."
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