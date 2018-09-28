Hazine ihale programını açıkladı

Hazine ekim ayında 2 ihale, kasım ayında 6 ihale ve 1 kira sertifikası, aralık ayında 2 ihale ile borçlanacak.

Hazine'nin Ekim-Kasım-Aralık dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:

* Hazine Ekim'de toplam 3.2 milyar TL iç borç servisine karşılık 3.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor

* Hazine Kasım'da toplam 21.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 22.4 milyar TL iç borçlanma öngörüyor

* Hazine Aralık'ta toplam 2.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 3.4 milyar TL iç borçlanma öngörüyor

* Hazine Ekim'de iki ihale, Kasım'da altı ihale ve bir kira sertifikası, Aralık'ta iki ihale ile borçlanacak