Havacılık sektöründe milyonlarca kişinin işi risk altında | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava yolu seyahatini olumsuz etkilemesi nedeniyle havacılık ve ilgili sektörlerde dünya genelinde 25 milyon kişinin işinin risk altında olduğunu bildirdi.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisi değerlendirildi.

Yaklaşık 65,5 milyon kişinin seyahat ve turizm gibi havacılık endüstrisine bağlı sektörlerden geçimini kazandığının belirtildiği açıklamada, "IATA araştırması, seyahat kısıtlamalarının 3 ay sürmesi senaryosunda, havacılık ve ilgili sektörlerde dünya genelinde 25 milyon işin tehlike altında olduğunu ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde talebin yüzde 70 azalacağına ve hava yollarının 61 milyar dolarlık nakit kaybı yaşayacağına işaret edilerek, hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 44 düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Hava yolu şirketlerinin acil finansman sağlanması için hükümetlere çağrıda bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, finansmanın yanı sıra havacılık endüstrisinin planlama ve koordinasyona da ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Etiketler