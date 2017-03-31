Halkbank'tan 'tutuklama' açıklaması

Halkbank, Bankanın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının ardından, bankanın herhangi bir ülkeyle ilgili olarak hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olmadığını, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirmediğini açıkladı.

Halkbank'tan dün akşam KAP'a yeni bir açıklama yaptı. Banka yapılan açıklamada, "Öncelikle bilinmelidir ki; Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır" denildi.

Bankanın bankacılık hizmetini sunarken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında hiçbir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmadığına işaret edilen açıklamada, "Yapılan tüm dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır" denildi.

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Açıklama şöyle devam etti:

"Bankamızın ( HALKB ) tüm iş ve işlemleri, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlenmektedir. İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir."

Halkbank'ın herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık etmediği vurgulanan açıklamada, söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para biriminin kullanılmadığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugüne kadar herhangi bir işlemi nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmayan Bankamızın takdire şayan durumu açıkça ortadadır. Hal böyle iken; göz altına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve Bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde FETÖ terör örgütü tarafından ülkemize yönelik yapılan hain saldırının Bankamızı hedef alan ekonomik/finansal halkası olduğu aşikardır."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, New York JFK Havalimanı'nda dönüş uçağına binmek üzere iken alıkonulan ve tutuklanan Atilla'nın 10 Nisan'da duruşması yapılacak.

Açıklamada, Atilla'nın 2014-2017 yılları arasında yedi defa ABD'ye görevli olarak gittiği vurgulanarak, "Bu seyahatlerinde çok sayıda uluslararası finans kuruluşu ve üst düzey kamu yöneticisiyle temaslarda bulunmuştur. Bu meyanda, son seyahatinden dönerken havalimanında gözaltına alınması manidardır. Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımızın tutuklanmasına dair hukuki süreç, gerek Bankamızca gerekse Devletimizin ilgili makamlarınca yakından takip edilmektedir" denildi.

Banka açıklamasında ayrıca, yazılı, görsel basın ve sosyal medyada bankanın ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek spekülatif yayınlar hakkında da hukuki çerçevede gereğinin yapılacağı belirtildi.