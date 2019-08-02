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Halkbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim

02.08.2019 - 10:14 | Son Güncelleme :
Halkbank'tan konut kredisi faizlerinde indirim | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da 180 ay vadeli kredide faizi yüzde 0.99'a indirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Halkbank'tan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde de azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak uygulanacak.

Öte yandan Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları, bankaya katkı payı ödeyerek müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

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Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Halkbank, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

Ticari kredilerde ise faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalara yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunulacak.

"EKONOMİK BÜYÜMEYE OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, faiz indirimini müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Faiz oranlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de indirim yapıldığına işaret eden Arslan, şunları kaydetti: "Faizlerdeki bu düşüşün gelecek dönemde de devam edeceği öngörüsüyle yurt dışı yatırımcılar ülkemizin tahvil piyasasına daha fazla ilgi göstermekte, yeni kaynak girişiyle birlikte tahvil faizleri de hızla gerilemektedir. Ekonomik ortamdaki bu olumlu koşullar altında, yurt içinde yaşanan canlılığı ve piyasa ihtiyaçlarını yine karşılıksız bırakmadık. Faiz indirimiyle birlikte müşterilerimize en uygun koşullarda finansman desteği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Arslan, yılın ilk yarısında hayata geçen uygulamaların ekonomik göstergelere çok olumlu yansıdığını ve piyasalara güven veren gelişmelerin faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdiğini vurguladı.

Kredi faizlerinde gerçekleştirdikleri indirimin, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacağını aktaran Arslan, "Her zaman olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 


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